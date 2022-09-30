Yürüyüş Tutkusu Tibet'teki Köyü Dönüştürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Yürüyüş Tutkusu Tibet'teki Köyü Dönüştürdü

30.09.2022 23:44
Yürüyüş Tutkusu Tibet'teki Köyü Dönüştürdü

KUNMİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Karla kaplı dağlar, çayırlar, dua bayrakları ve muhteşem gün doğumu manzarası... Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki bir dağ köyünü çevreleyen bu sahne, dünyanın dört bir yanından yürüyüş meraklılarını cezbediyor.

KUNMİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Karla kaplı dağlar, çayırlar, dua bayrakları ve muhteşem gün doğumu manzarası... Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki bir dağ köyünü çevreleyen bu sahne, dünyanın dört bir yanından yürüyüş meraklılarını cezbediyor. Deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikte, Meili Kar Dağı'nın eteğindeki Yubeng köyü, İngiliz yazar James Hilton'un 1934 tarihli kurgusal kitabı "Kayıp Ufuk"ta tasvir edilen dünyevi bir cennet olan "Shangri-La"nın görüntüsüne çok benziyor. Yubeng'deki köylüler uzun bir süre yaylalara arpa ile buğday ekerek ve hayvan yetiştirerek geçimlerini sağladı. Hemen hemen her hanede pansiyonlar, süpermarketler ve restoranlar açılan köyün her yerinde yürüyüşçüler artık dağcılık batonları ve portatif oksijen tüpleri kiralayabiliyor. Ancak bu küçük köye ulaşmak kolay değil. Sadece köye girmek için dolambaçlı toprak yolda beş ila sekiz saat yürümek gerekiyor. Ancak son yıllarda yürüyüşçüler yürüyüş rotasını eğlenceye çevirdi, yerel yönetim ve köylüler de turizmi geliştirmek için bu rotayı fırsat olarak gördü. 2018 yılında, Yubeng'de yürüyüş endüstrisini geliştirmek ve turistler için daha fazla kolaylık ve güvenlik sağlamak için yerel bir şirket kuruldu.

Yürüyüş Tutkusu <a class='keyword-sd' href='/tibet/' title='Tibet'>Tibet</a>'teki Köyü Dönüştürdü

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Deqen Tibet Özerk İli'ne bağlı Yubeng köyündeki manzara görülüyor, 9 Kasım 2019. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

Turistlerin şu anda şirket tarafından işletilen arazi araçlarıyla tek yönlü yolculuğu 40 dakikaya indiren bir sürede köye giriş ve çıkış yapma seçeneği de bulunuyor. Yaklaşık 30 personelin çalıştığı şirkette 26 yaşındaki Tibetli köylü Drige, bu arazi aracı yolculuğu için bilet satıcısı olarak çalışıyor. Drige, "Ayda yaklaşık 4.000 yuan (yaklaşık 560 ABD doları) kazanıyorum. Artık çalışmak için memleketimden ayrılmam gerekmiyor ve burada ailemin yanında kalabiliyorum" dedi. Her yıl birçok Tibetli, dua etmek için Yubeng yakınlarındaki ikonik bir manzara noktası olan "Shenpu"ya bir başka deyişle "kutsal şelale"ye gidiyor. Yubeng'e yaklaşık 12 km uzaklıkta olan şelaleye yürüyerek altı saatte ulaşılabiliyor. Burası yol boyunca birçok beton yol ile Yubeng'deki en temel yürüyüş rotası konumunda bulunuyor. Drige, "Artık turistler sadece yürüyüş değil, daha fazlasını deneyimleyebiliyor. Köyde her hanenin katırı var ve katırların numaraları var. Katır binmek isteyen turist, aldığı numaraya göre bir köylüye atanıyor" dedi. Varış noktaları arasındaki mesafeye bağlı olarak, katır binme ücretleri 300 yuan ile 500 yuan arasında değişiyor. Köylülerle iletişimden şirket sorumlu ve turistlerin ödediği tüm ücretler köylülere veriliyor. Şu anda yaklaşık 190 köylünün yaşadığı Yubeng'de 53 aile turistlere kendi evlerinde konaklama olanağı sunuyor. Turistlerin, lüks otel odalarından gençlik pansiyonlarına kadar, eskisinden daha fazla seçeneği var. Yubeng'de çevre iyi korunmuş durumda. Köylüler her hafta çöpleri temizliyor ve ayrıca manzara noktalarında çöpleri temizlemek ve geri dönüştürmek için özel temizlik görevlileri bulunuyor. Yunnan'ın merkezi Kunming'den gelen Chen Xin, "Yubeng'de yürüyüş yapabiliyorum ve Tibet kültürü hakkında daha fazla şey öğrenebiliyorum. Burası gerçekten yürüyüş yapmak için ideal bir yer" dedi.

YORUMLAR
500
Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin Ana Kara Sözcüsü ABD'yi Çin'i Kontrol Altına Almak İçin Taiwan'ı Kullanmayı Bırakmaya Çağırdı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı Çin'in Hizmet Ticareti Açığı Ağustos'ta Daraldı
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Kunming, Tibet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yürüyüş Tutkusu Tibet'teki Köyü Dönüştürdü - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
01:02 3 aylık tatilin ardından mesaiye başlayacak TBMM'de gündem sosyal medya düzenlemesi
01:02 4 bölgeyi ilhak kararı alan Putin'e dünya ülkelerinden kınama mesajı yağdı
00:14 Galatasaray'ın eski yıldızı Sneijder, İstanbul gecelerinde! Bir kadınla görüntülenen Hollandalının korumalarıyla gazeteciler arasında itişme yaşandı
00:11 Eski NATO komutanı Korgeneral Christos Drivas'tan şok sözler: Erdoğan'ın ilk hedefi Yunanistan'ın Meis adasını almak
23:53 Ankara Büyükşehir Belediyesi de çalışanlarına 27 bin TL promosyon verileceğini duyurdu
23:52 BMGK'nın Ukrayna topraklarını ihlak edilmesini kınayan taslağı daimi üye Rusya tarafından veto etti
23:34 Afrika ülkesi Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
23:27 Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman: Cumhurbaşkanımızı adayımızın Karamollaoğlu olması gerektiği kanaatindeyim
22:57 Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Lay, tabancayla intihar etti
22:29 Derbi öncesi Vodafone Park önünde olay: Satırlı 30 kişilik grup, tehditler savurup kavga çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 04:25:48. #1.11#
SON DAKİKA: Yürüyüş Tutkusu Tibet'teki Köyü Dönüştürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement