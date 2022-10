Yürüyüş Tutkusu Tibet'teki Köyü Dönüştürdü

KUNMİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Karla kaplı dağlar, çayırlar, dua bayrakları ve muhteşem gün doğumu manzarası... Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki bir dağ köyünü çevreleyen bu sahne, dünyanın dört bir yanından yürüyüş meraklılarını cezbediyor. Deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikte, Meili Kar Dağı'nın eteğindeki Yubeng köyü, İngiliz yazar James Hilton'un 1934 tarihli kurgusal kitabı "Kayıp Ufuk"ta tasvir edilen dünyevi bir cennet olan "Shangri-La"nın görüntüsüne çok benziyor. Yubeng'deki köylüler uzun bir süre yaylalara arpa ile buğday ekerek ve hayvan yetiştirerek geçimlerini sağladı. Hemen hemen her hanede pansiyonlar, süpermarketler ve restoranlar açılan köyün her yerinde yürüyüşçüler artık dağcılık batonları ve portatif oksijen tüpleri kiralayabiliyor. Ancak bu küçük köye ulaşmak kolay değil. Sadece köye girmek için dolambaçlı toprak yolda beş ila sekiz saat yürümek gerekiyor. Ancak son yıllarda yürüyüşçüler yürüyüş rotasını eğlenceye çevirdi, yerel yönetim ve köylüler de turizmi geliştirmek için bu rotayı fırsat olarak gördü. 2018 yılında, Yubeng'de yürüyüş endüstrisini geliştirmek ve turistler için daha fazla kolaylık ve güvenlik sağlamak için yerel bir şirket kuruldu.

Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki Deqen Tibet Özerk İli'ne bağlı Yubeng köyündeki manzara görülüyor, 9 Kasım 2019. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

Turistlerin şu anda şirket tarafından işletilen arazi araçlarıyla tek yönlü yolculuğu 40 dakikaya indiren bir sürede köye giriş ve çıkış yapma seçeneği de bulunuyor. Yaklaşık 30 personelin çalıştığı şirkette 26 yaşındaki Tibetli köylü Drige, bu arazi aracı yolculuğu için bilet satıcısı olarak çalışıyor. Drige, "Ayda yaklaşık 4.000 yuan (yaklaşık 560 ABD doları) kazanıyorum. Artık çalışmak için memleketimden ayrılmam gerekmiyor ve burada ailemin yanında kalabiliyorum" dedi. Her yıl birçok Tibetli, dua etmek için Yubeng yakınlarındaki ikonik bir manzara noktası olan "Shenpu"ya bir başka deyişle "kutsal şelale"ye gidiyor. Yubeng'e yaklaşık 12 km uzaklıkta olan şelaleye yürüyerek altı saatte ulaşılabiliyor. Burası yol boyunca birçok beton yol ile Yubeng'deki en temel yürüyüş rotası konumunda bulunuyor. Drige, "Artık turistler sadece yürüyüş değil, daha fazlasını deneyimleyebiliyor. Köyde her hanenin katırı var ve katırların numaraları var. Katır binmek isteyen turist, aldığı numaraya göre bir köylüye atanıyor" dedi. Varış noktaları arasındaki mesafeye bağlı olarak, katır binme ücretleri 300 yuan ile 500 yuan arasında değişiyor. Köylülerle iletişimden şirket sorumlu ve turistlerin ödediği tüm ücretler köylülere veriliyor. Şu anda yaklaşık 190 köylünün yaşadığı Yubeng'de 53 aile turistlere kendi evlerinde konaklama olanağı sunuyor. Turistlerin, lüks otel odalarından gençlik pansiyonlarına kadar, eskisinden daha fazla seçeneği var. Yubeng'de çevre iyi korunmuş durumda. Köylüler her hafta çöpleri temizliyor ve ayrıca manzara noktalarında çöpleri temizlemek ve geri dönüştürmek için özel temizlik görevlileri bulunuyor. Yunnan'ın merkezi Kunming'den gelen Chen Xin, "Yubeng'de yürüyüş yapabiliyorum ve Tibet kültürü hakkında daha fazla şey öğrenebiliyorum. Burası gerçekten yürüyüş yapmak için ideal bir yer" dedi.