Çin'in Yunnan Eyaletinde 3.800'den Fazla Altın Saçlı Maymun Kayda Geçirildi - Son Dakika
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Çin'in Yunnan Eyaletinde 3.800'den Fazla Altın Saçlı Maymun Kayda Geçirildi

06.08.2022 15:43
Çin'in Yunnan Eyaletinde 3.800'den Fazla Altın Saçlı Maymun Kayda Geçirildi

KUNMİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde türler üzerine düzenlenen bir konferansa göre, Yunnan altın saçlı maymunlarının korunmasında kayda değer sonuçlar elde edildi.

KUNMİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde türler üzerine düzenlenen bir konferansa göre, Yunnan altın saçlı maymunlarının korunmasında kayda değer sonuçlar elde edildi. Maymunların nüfusu onyıllar önce 2000'den az kalmış olsa da bugün 3.800'ün üzerine çıktığı ifade edildi. Siyah-beyaz kalkık burunlu maymunlar olarak da bilinen Yunnan altın saçlı maymunları, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin Tehdit Altındaki Türlerin Kırmızı Listesi'nde yer alıyor ve birinci sınıf ulusal koruma altında bulunuyor. Altın saçlı maymunların sayısı, türlerin koruma ağının her sene düzenlenen konferansında açıklandı. 2019 yılında Yunnan eyaleti ormancılık ve çayır idaresi ve Dali Üniversitesi Doğu-Himalaya Biyoçeşitlilik Araştırma Enstitüsü'nün de aralarında bulunduğu 13 kuruluş tarafından kurulan koruma ağı platformu, maymunları kurtarmak için büyük yatırım yaptı. Dali Üniversitesi Doğu-Himalaya Biyoçeşitlilik Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Zhang Shuxia, türlerin korunmasının dikkate değer sonuçlar elde ettiğini, deneyimler biriktirdiğini ve bunun nadir ve nesli tükenmekte olan primatların korunmasında olumlu bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Zhang, türlerin korunması amacıyla standart izlemenin güçlendirilmesi ve daha çok toplumsal gücün katılım için harekete geçirilmesi gibi ilave adımlar atılacağını da ifade etti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Yunnan Eyaletinde 3.800'den Fazla Altın Saçlı Maymun Kayda Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'in Yunnan Eyaletinde 3.800'den Fazla Altın Saçlı Maymun Kayda Geçirildi - Son Dakika
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