Kuntoğlu, Kmü Çocuk Üniversitesini Ziyaret Etti

Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan Çocuk Üniversitesini ziyaret etti.

Karaman Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılan Çocuk Üniversitesini ziyaret etti.





Kuntoğlu, KMÜ Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cihat Abdioğlu ve Çocuk Üniversitesi eğitmenlerinden 2019 Kış Okulu programıyla ilgili bilgiler aldı.





Kuntoğlu, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren ilgi ve becerileri doğrultusunda bilimsel çalışmalardan kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerde bulunmasının önemine değinerek, ileri ki dönemler açısından çalışmaların güzel bir başlangıç olduğunu belirtti.





Abdioğlu ise ilk kez bir haftalık eğitim-öğretim programı ile yarıyıl tatilinde öğrencilere kapılarını açan Çocuk Üniversitesinde 20 ortaokul ve 10 ilkokul öğrencisinin programa dahil olduğunu aktardı.

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