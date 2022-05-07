Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçında - Son Dakika

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir- Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)