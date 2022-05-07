Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçında - Son Dakika
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Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçında

07.05.2022 19:22
Kuntz, Başakşehir - Galatasaray maçında

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir-Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Medipol Başakşehir- Galatasaray mücadelesini tribünden takip ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanan mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan locada maçı takip eden Kuntz, yardımcıları ile birlikte müsabaka hakkında notlar aldı.

(Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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