Kuntz: Portekiz'i çok rahatsız edeceğiz - Son Dakika
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Kuntz: Portekiz'i çok rahatsız edeceğiz

23.03.2022 13:02
Kuntz: Portekiz'i çok rahatsız edeceğiz

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda oynayacakları play-off karşılaşmasında ev sahibi Portekiz'in favori olduğunu ancak Türkiye'nin de rakibini "çok rahatsız edeceğini" belirtti.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, deplasmanda oynayacakları play-off karşılaşmasında ev sahibi Portekiz'in favori olduğunu ancak Türkiye'nin de rakibini "çok rahatsız edeceğini" belirtti.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Stefan Kuntz, Portekiz'e karşı play-off yarı finalinde mücadele edecek ay yıldızlıların başarılı olmasının "imkansız olmadığını" dile getirdi. Süddeutsche Zeitung'a röportaj veren Kuntz, Perşembe günü Porto kentindeki Dragao Stadyumu'nda oynanacak maçta favori tarafın Portekiz olduğunu dile getirdikten sonra, "Ancak size söylüyorum: iyi bir maç planımız olacak ve (Portekiz'i) çok rahatsız edeceğiz" söyleminde bulundu.

"Bu tarz karşılaşmalarda belirleyici olan kalite değildir; takım ruhu, mental kuvvet, psikolojik dayanıklılık, istek ve seyirciler de etki eder. Şayet bazı noktalarda siperler açabilirsek bir adım ilerlemiş oluruz" ifadesini kullanan 59 yaşındaki Kuntz, önemli olan noktanın, Portekiz'in gücünü kabul etmek ancak diğer yandan onlara zayıf taraflarını da hissettirmek olduğunu belirtti. Stefan Kuntz ayrıca, "Portekiz'in teknik direktörü bizim bir şeyler yapabildiğimizin farkında ve biz de bunun farkındayız" dedi.

Neden Bundesliga'yı seçmedi?

2021 yılının Eylül ayında Türk A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen Kuntz, neden Bundesliga takımlarından biri yerine Türkiye Milli Takımı'nı tercih ettiği yönündeki soruya da, bu kararı almasında geçen yıl Japonya'da yapılan Yaz Olimpiyat Oyunları'nın da etkili olduğunu ifade ederek, "İki üç kulüple görüşmeler vardı. Ancak (Olimpiyatlardaki) maçlar nedeniyle Bundesliga'ya hazırlık dönemini kaçıracağım belli olmuştu. Bu yüzden o konu kapandı" dedi. 1996 yılında formasını giydiği Almanya A Milli Futbol Takımı ile Avrupa Şampiyonu olan Stefan Kuntz, Almanya 21 yaş altı milli takımının teknik direktörü olarak da 2017 ve 2021 senelerinde iki kez Avrupa Şampiyonluğunu kazandı.

Portekiz-Türkiye karşılaşmasını kaybeden taraf, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na katılma şansını da yitirecek. Sahadan galip ayrılan taraf ise, İtalya-Kuzey Makedonya maçının galibi ile play-off finali için eşleşecek.

dpa/ ET,BK

(c)

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Stefan Kuntz, Portekiz, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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