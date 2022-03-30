Türkiye-İtalya maçının ardından (Stefan Kuntz) - Son Dakika
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Türkiye-İtalya maçının ardından (Stefan Kuntz)

30.03.2022 01:46

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşılaşmasına ilişkin, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu, böylesi üst düzey maçlardan önemli çıkarımlarının olduğunu söyledi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşılaşmasına ilişkin, maçı kaybettikleri için üzgün olduğunu, böylesi üst düzey maçlardan önemli çıkarımlarının olduğunu söyledi.

Kuntz, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda İtalya ile oynadıkları hazırlık maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Maçı kaybettik, üzgünüz"

Maça ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Kuntz, "Burada karşılaşmayı kazandığı için İtalya'yı tebrik etmek istiyorum. Bunun yanı sıra Konya'daki taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Vermiş oldukları destek çok iyiydi. Aynı şekilde Portekiz'e gelerek bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Maçı kaybettik, üzgünüz. Böylesine üst düzey maçları oynamayı istiyoruz. Böylesi karşılaşmalardan çıkarımlarımız da oluyor." diye konuştu.

"Yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı"

Kuntz, bir gazetecinin, 3'lü savunma sisteme ilişkin görüşünü sorması üzerine şöyle konuştu:

"Pas kalitesi ve topa ilk dokunuş anlamında iki karşılaşmada da bunları geliştirmemiz gerektiğini gördük. Dolayısıyla oyuncularımız neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. Tabii bugünkü maça bakarsak ilk önceliğimiz Portekiz karşılaşmasında ağır bir başlangıç yapmıştık. Bu sefer hızlı bir başlangıç yapmak istedik, bunu da yaptık. Daha sonra pasif bir konuma geçtik. Yenen goller, beni üzdü. Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı. Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. Daha çok fırsat yarattık. Portekiz maçına nazaran ve bazı oyuncuların da böylesine üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük."

Serdar Dursun'a övgü

Türkiye'nin ikinci golünü atan Serdar Dursun'un performansına ilişkin Kuntz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Performansından memnunum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için de mutluyum. Maçın özellikle bu şekilde gittiği dakikalarda oyuna girmesi bize katkı sağlıyor. Tek düşündüğü şey, ceza sahasının içine biran önce girip gol atmak. Performansa dayalı olarak zaten oyuncularımızı buraya alıyoruz, seçiyoruz ve onları görüyoruz. İyi performans gösteren her arkadaşımızı buraya davet edebiliriz. Portekiz ve İtalya gibi rakiplerle oynadığınızda, oyuncuların performanslarıyla ilgili ölçme ve değerlendirmeleri yapma fırsatı buluyorsunuz. Dolayısıyla gelişme göstermek, onların düzeyine ulaşmak, bunlar yapmamız gereken şeyler."

Türkiye-İtalya maçının ardından (Stefan Kuntz)
Türkiye-İtalya maçının ardından (Stefan Kuntz)
Türkiye-İtalya maçının ardından (Stefan Kuntz)
Türkiye-İtalya maçının ardından (Stefan Kuntz)
Türkiye-İtalya maçının ardından (Stefan Kuntz)

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Türkiye-İtalya maçının ardından Türkiye-İtalya maçının ardından Türkiye-İtalya maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz (2) Türkiye-İtalya maçına doğru - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Kuntz (2)

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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