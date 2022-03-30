Kuntz: "Yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı" - Son Dakika
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Kuntz: "Yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı"

30.03.2022 08:58
Kuntz: "Yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı"

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşısında yedikleri gollerin kendisini üzdüğünü belirterek, "Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, İtalya karşısında yedikleri gollerin kendisini üzdüğünü belirterek, "Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı" dedi.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Konya'da İtalya ile oynadığı ve 3-2 mağlup oldukları maça ilişkin basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı kazandıkları için İtalya'yı tebrik ederek sözlerine başlayan Stefan Kuntz, "Bunun yanı sıra Konya'daki taraftarlara da teşekkür etmek istiyorum. Vermiş oldukları destek çok iyiydi. Aynı şekilde Portekiz'e gelerek bizi destekleyen taraftarlara da teşekkür ediyorum. Maçı kaybettik, üzgünüz. Böylesine üst düzey maçları oynamayı istiyoruz. Böylesi karşılaşmalardan çıkarımlarımız da oluyor" dedi.

"YENEN GOLLER, BENİ ÜZDÜ"

3'lü savunma sisteminin sorulması üzerine Stefan Kuntz, "Pas kalitesi ve topa ilk dokunuş anlamında 2 karşılaşmada da bunları geliştirmemiz gerektiğini gördük. Dolayısıyla oyuncularımız neyi geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. Tabii bugünkü maça bakarsak ilk önceliğimiz Portekiz karşılaşmasında ağır bir başlangıç yapmıştık. Bu sefer hızlı bir başlangıç yapmak istedik, bunu da yaptık. Daha sonra pasif bir konuma geçtik. Yenen goller, beni üzdü. Biri frikikten, biri bireysel hatadan diğeri ise doğru şekilde savunamamaktan kaynaklandı. Dolayısıyla yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı. Bireysel oyuncu kalitemizi yükseltmemiz gerektiğini gördük. Daha çok fırsat oluşturduk. Portekiz maçına nazaran ve bazı oyuncuların da böylesine üst düzey karşılaşmaları oynayabildiğini gördük" cevabını verdi.

"SERDAR'IN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Serdar Dursun'un performansıyla ilgili görüşlerini belirten Alman Teknik Direktör, "Ben performansından memnunum. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğum için de mutluyum. Maçın özellikle bu şekilde gittiği dakikalarda oyuna girmesi bize katkı sağlıyor ve tek düşündüğü bir şey var: O da ceza sahasının içerisine bir an önce girip gol atmak. Performansa dayalı olarak zaten oyuncularımızı buraya alıyoruz, seçiyoruz ve onları görüyoruz. İyi performans gösteren her arkadaşımızı buraya davet edebiliriz. Portekiz, İtalya gibi rakiplerle oynadığınızda buraya seçmiş olduğunuz oyuncuların, performanslarıyla ilgili, böylesi rakiplere karşı nasıl oynadığıyla ilgili ölçme, değerlendirmeleri yapma fırsatı buluyorsunuz. Dolayısıyla gelişme göstermek, onların düzeyine ulaşmak, bunlar yapmamız gereken şeyler" diye konuştu.

(Enver Furkan Çelebioğlu - İbrahim Yetkin - Mehmet Dağlı-İHA)

Kuntz: Yediğimiz goller oynamış olduğumuz sistemden kaynaklanmadı

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Stefan Kuntz, Portekiz, İtalya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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