Künyeleri ve nakil izinleri olmayan kınalı kekliklere el konuldu - Son Dakika
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Künyeleri ve nakil izinleri olmayan kınalı kekliklere el konuldu

19.10.2022 16:39
Künyeleri ve nakil izinleri olmayan kınalı kekliklere el konuldu

Van'ın Erciş ilçesinde künyeleri ve nakil izinleri olmayan 7 kınalı kekliğe el konuldu.

Van'ın Erciş ilçesinde künyeleri ve nakil izinleri olmayan 7 kınalı kekliğe el konuldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığında görevli timlerce Erciş Otogarında kontrol yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan kontroller esnasında bir şahsın yanında bez torba ile sarılmış iki kasa içerisinde 7 adet kınalı keklik olduğu tespit edildi. Künyeleri ve nakil izinleri olmayan kuşlara jandarma ekiplerince el konularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa Muhalefetten toplamda 11 bin TL idari para cezası kesildi" denildi. - VAN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Künyeleri ve nakil izinleri olmayan kınalı kekliklere el konuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Künyeleri ve nakil izinleri olmayan kınalı kekliklere el konuldu - Son Dakika
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