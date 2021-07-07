Kupa Amerika'da finalin adı Arjantin-Brezilya

Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Kupa Amerika'nın yarı final mücadelesinde Kolombiya'yı penaltı atışları sonunda eleyen Arjantin, finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Bugün 04.00'te Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Mane Garrincha Stadı'nda oynanan müsabakada Arjantin, 7'nci dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu skorla biten maçın ikinci yarısında Kolombiya, 61'inci dakikada Luis Diaz'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatma bölümünde de gol sesi çıkmayınca mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında Arjantin, Kolombiya'ya 3-2 üstünlük sağlayarak ederek finalde Brezilya'nın rakibi oldu. İlk yarı final mücadelesinde Peru'yu 1-0 mağlup eden ev sahibi Brezilya, finale adını yazdıran ilk takım olmuştu.

Arjantin - Brezilya finali, 11 Temmuz Pazar günü 03.00'te Maracana Stadyumu'nda oynanacak. EMILIANO MARTINEZ PENALTI ATIŞLARINA DAMGA VURDU

Öte yandan mücadelenin seri penaltı atışları bölümünde Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, kalesine gelen 5 penaltı atışından 3'ünü kurtarma başarısı gösterdi. 28 yaşındaki kaleci, Davinson Sanchez, Yerry Mina ve Edwin Cardona'nın penaltılarını kurtararak takımın finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.