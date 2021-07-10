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Kupa Amerika finali için geri sayım başladı - Son Dakika

Kupa Amerika finali için geri sayım başladı

10.07.2021 13:46
Kupa Amerika finali için geri sayım başladı, System.String[]

Arjantin ile Brezilya, yarın saat 03.00'te Maracana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecekMessi milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmak istiyorİSTANBUL, - Arjantin ile Brezilya, yarın Kupa Amerika finalinde karşı karşıya gelecek.

Arjantin ile Brezilya, yarın saat 03.00'te Maracana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek

Messi milli takım formasıyla ilk kupasını kazanmak istiyor

İSTANBUL, - Arjantin ile Brezilya, yarın Kupa Amerika finalinde karşı karşıya gelecek.

Son şampiyon Brezilya'nın ev sahipliği yaptığı Kupa Amerika'da gözler finale çevrildi. Maracana Stadyumu'nda yarın oynanacak Arjantin ile Brezilya karşılaşması saat 03.00'te başlayacak. Turnuvanın ilk yarı final mücadelesinde Peru'yu 1-0 mağlup eden ev sahibi Brezilya, adını finale yazdırdı. Arjantin ise yarı finalde Kolombiya'yı normal ve uzatma süresi 1-1 biten maçta penaltılarda 3-2 yenerek finalde Sambacıların rakibi oldu.ARJANTİN VE BREZİLYA'NIN KARNELERİKupa Amerika'yı müzesine 9 kez götüren Brezilya, son şampiyonluğunu ise son turnuva olan 2019 yılında kaydetti. Turnuvada 14 şampiyonluğu bulundan Arjantin ise en son kupasını 28 yıl önce 1993 yılında kaldırdı. Arjantin bu kupayı kazanıp, Kupa Amerika'yı en çok kazanan ülke Uruguay'ın rekorunu egale etmek istiyor.Kupa Amerika'da final maçlarında 10 kez karşılaşan iki ülkede Arjantin'in 8, Brezilya ise 2 kez kupaya ulaştı.MESSI MİLLİ TAKIM FORMASIYLA İLK KUPASINI KAZANMAK İSTİYOR Barcelona kariyerinde sayısız kupalar kazanan Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli takım formasıyla ilk resmi kupasını Arjantin - Brezilya finalinde kazanmak istiyor. Arjantin formasıyla uluslararası 150 maça çıkan tecrübeli oyuncu, milli takım kariyerinde 76 gol ve 53 asistlik performans gösterdi. Bu istatistiklerle Messi aynı zamanda Arjantin Milli Takımı tarihinde tüm zamanlarda en çok forma giyen, en çok gol atan ve en çok asist yapan oyuncu unvanlarına sahip. Messi, Kupa Amerika 2021'de şimdiden 4 gol ve 5 asistlik performansıyla turnuvada Arjantin'i finale sırtlayan oyuncu oldu.Kupa Amerika'yı finallerde üç kez kazanma şansını elinden kaçıran Lionel Messi, 2007 yılındaki finalde Brezilya'ya 3-0 yenilmiş, 2015 ve 2016'da Şili'ye üst üste iki finalde de penaltılarda mağlup olmuştu.ESKİ DOSTLAR KARŞI KARŞIYAKupa Amerika finalinde eski dostlar karşı karşıya geliyor. Barcelona yıllarından eski takım arkadaşları Arjantin'in süper starı Lionel Messi ve Brezilyalı yıldız Neymar finalde boy gösterecek. Neymar, 2017 yılında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euroluk astronomik bir fiyatla transfer olarak dünyada bonservisine en çok para ödenen futbolcu olmuştu. Brezilyalı yıldız, Kupa Amerika finali öncesi yaptığı açıklamada, eski takım arkadaşı Messi'ye ve arkadaşlıklarına değindi. Yıldız oyuncu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zor geçecek bir finalde izlediğim en iyi oyuncuyla karşılaşacağım. Messi her zaman söylediğim gibi şu ana kadar izlediğim en iyi oyuncu. Harika bir oyuncu olmasının yanı sıra harika bir dost ama şimdi rakibiz. Kupa Amerika'yı ilk kez kazanarak bu mutluluğu yaşamayı çok istiyorum."Messi için 2014 Dünya Kupası'nda Arjantin'i desteklediğini belirten Sambacı yıldız, "Brezilya için turnuva sona erdiğinde Messi için Arjantin'i destekledim. Uzun bir süredir milli takımıyla kupa kazanamamıştı ve o buna çok yakındı. Biriyle dost olduğunuzda aranızdaki bağı koparmak zor olur ama arkadaşınızla bilgisayar oyunu bile oynasanız her zaman kazanmak istersiniz. Finalde de aynı şey olacak ve sahaya kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.Messi - Neymar çekişmesine Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite de dahil oldu. Brezilya'nın hocası Arjantin maçı öncesi açıklamasında, "Onların Messi'si varsa benim de Neymar'ım var. Arjantin Neymar'ı nasıl durdurabileceğini söylerse ben de Messi'yi nasıl durduracağımızı anlatırım. Messi'yi saha içinde nasıl saf dışı edeceğimizi biliyorum ama bunu söylemem" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Milli Takım, Arjantin, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kupa Amerika finali için geri sayım başladı - Son Dakika Spor


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