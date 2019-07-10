Son Dakika Haberleri: Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu
Son Dakika Spor Haber

Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu

8 dakika önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Kupa Amerika'da forma giyen en iyi 11 açıklandı.

Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Şili, Spor
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Kupa Amerika'da forma giyen en iyi 11 açıklandı.
Konfederasyonun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ilk 11 kıtanın seçkin teknik adamları tarafından oluşturulan "Teknik Çalışma Grubu" tarafından belirlendi.
Şampiyon Brezilya'dan 5 futbolcunun girdiği listeye, kupa ikincisi Peru'dan 2, Uruguay, Kolombiya, Şili ve turnuvayı 3. sırada tamamlayan Arjantin'den birer oyuncu seçildi.
Kaleci Alisson Becker, defans oyuncuları Thiago Silva ve Dani Alves, orta saha oyuncusu Arthur Melo ile forvet Everton, şampiyon takımdan ilk 11'e seçilen Brezilyalı oyuncular oldu.
Kupa Amerika'da 44 yıl sonra finale çıkmayı başaran Peru'da ise 3 kez ağları sarsarak Everton ile gol krallığını paylaşan 35 yaşındaki forvet Paolo Guerrero ve sol bek Miguel Trauco, ilk 11'e seçilen oyuncular arasında yer aldı.
Arjantin'den orta saha Leandro Paredes, Şili'den orta saha Arturo Vidal, Kolombiya'dan hücum oyuncusu James Rodriguez ve Uruguaylı defans Jose Gimenez en iyi kadroya dahil edildi.
Arjantin'in yıldızı Barcelona'da forma giyen Lionel Messi ise en iyi 11'e seçilenler arasında yer almadı.
Messi, Şili ile oynadıkları 3'üncülük maçında kırmızı kart görmüş, karşılaşmanın ardından, "Brezilya'nın kollandığını" iddia etmişti.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ÖTV'ye ithal ve lüks güncellemesi Trump'ı çıldırtacak açıklama ABD'den geldi: Faizlerin düşürülmesine gerek yok Messi'ye 2 yıl men cezası gelebilir Son dakika! ABD'nin S-400 tehdidine Türkiye'den yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 12:46:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kupa Amerika'nın en iyi 11'i belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]