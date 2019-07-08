Son Dakika Haberleri: Kupa Amerika: Peru'yu 3-1 yenen Brezilya şampiyon
Son Dakika Spor Haber

Kupa Amerika: Peru'yu 3-1 yenen Brezilya şampiyon

1 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu. Finalde Peru ile Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyum'da karşı karşıya gelen Brezilya rakibini 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

Kupa Amerika: Peru'yu 3-1 yenen Brezilya şampiyon, System.String[]
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu.

Finalde Peru ile Rio de Janeiro'daki Maracana Stadyum'da karşı karşıya gelen Brezilya rakibini 3-1 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:37 
Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


ABD Başkanı Trump'tan ilginç "UFO" açıklaması: Her şey mümkün İngiliz Büyükelçi'nin Trump hakkındaki yazışmaları sızdı Messi ve Medel birbirine girdi! İkisi de kırmızı kart gördü Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD dördüncü kez şampiyon oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 02:53:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kupa Amerika: Peru'yu 3-1 yenen Brezilya şampiyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]