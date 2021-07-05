Kupa avcıları rekor üstüne rekor kırdı - Son Dakika

Kupa canavarları, başarılı performanslarıyla turnuvanın gözdesi oldu.

İnegöl Belediyespor Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM) Oryantiring Takımı, katıldığı her şampiyonada kupa ve madalyalara ambargo koymaya devam ediyor. Hemen her yaş kategorisinde rakiplerini dize getirmeyi başaran DOSTUM Oryantiring Takımı, son olarak 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Şampiyonasında boy gösterdi. İnegöl temsilcisi sporcular, burada da farkını ortaya koydu.

KUPA AVCILARI

Kupa avcısı İnegöl Belediyespor DOSTUM Oryantiring Takımı, 1-2 Temmuz 2021 tarihlerinde Çankırı'nın Eldivan ilçesinde gerçekleştirilen 14 Yaş Altı Oryantiring Türkiye Şampiyonası yarışmalarına katıldı. Yarışma sonucunda ferdi değerlendirmede 1. Gün; Nurbanu Bayraktar K-10 Türkiye 1'incisi, Y. Hamza Başyiğit E-10 Türkiye 2'ncisi, E. Yiğit Bülbül E-12 Türkiye 1'incisi ve Melek Tekin K-12 Türkiye 3'üncüsü oldu. 2. Gün yarışlarında ise; Eren Haman E-10 Türkiye 1'inciliği, Nurbanu Bayraktar K-10 Türkiye 3'üncülüğü, Rabia Aslan K-12 Türkiye 1'inciliği, E. Yiğit Bülbül E-12 Türkiye 1'inciliği, M. Talha Bilge E-12 Türkiye 2'nciliği, Gürhan Horasanlı ise E-14 Türkiye 1'inciliğini elde etti.

6 TÜRKİYE KUPASI, 10 MADALYA

Takım Değerlendirmelerinde de İnegöl Belediyespor Oryantiring Takımı; Erkekler 10 Yaş Türkiye Şampiyonu, Kızlar 10 Yaş Türkiye Şampiyonu, Kızlar 12 Yaş Türkiye Şampiyonu, Erkekler 14 yaş Türkiye Şampiyonu, Erkekler 12 Yaş Türkiye 2'nciliği ve Kızlar 14 Yaş Türkiye 3'üncülüğünü elde ederek yarışmayı 6 Türkiye Kupası ve 10 madalya ile tamamladı. Temsilcilerimiz bu sonuçlarla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek ciddi başarı elde etti.