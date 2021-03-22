Kupa Bebek Odası Modelleri - Son Dakika

Kupa Bebek Odası Modelleri

22.03.2021 11:44
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Bebek odaları bir aile için oldukça önemlidir. Aileler büyük bir heyecanla bebek doğmadan bebek odası için hazırlıklara başlarlar.

Bu her aile için büyük bir zevk ve heyecandır. Ancak normal bir odadan farklı olarak dikkat edilmesi gereken birçok şey vardır. Kupa bebek odası modellerinde tasarımlar bazen cinsiyete göre olsa da son yıllarda daha çok unisex oda tasarımları ön plana çıkmaktadır.

Bir bebek için odayı daha rahat ve daha sakin kılabilmek için birkaç unsur gerekmektedir ve tüm bunlara da dikkat edilmelidir.

Bebek Odasında Neler Olmalıdır?

Bebek odasında öncelikle bir beşik olmalıdır. Beşiğe ve rengine göre bir oda tasarımı yapmak işinizi kolaylaştıracaktır. Kupa genç odası alanında uzman ekibi ile de bebekler için aileleri mutlu edecek fiyat ve kalitede ürünler sunmaktadır. Bebek odasında bununla birlikte sade bir halı olmalıdır. Halı için önemli olan tüysüz ve anti bakteriyel olmasına özen gösterilmelidir. Böylelikle çocuğunuz için daha sağlıklı ve rahat edeceğiniz bir yaşam alanı oluşturacaksınız.

Bunlarla birlikte bir giysi dolabı da gereklidir. Giysi dolabının devasa bir boyutta olmasına gerek kalmadan tercihinizi netleştirebilirsiniz. Daha minimal ve tatlı bir görüntüye sahip bir dolap odaya daha çok yakışacağı da unutulmamalıdır.

Bunlarla birlikte alan odanız henüz dolmadıysa bir koltuk da iyi olacaktır. Anneler bebekleri için en özel anları olan emzirme ihtiyaçlarını düşünerek ihtiyaçları belirlemelidir. Bu yüzden bebekle aynı odada kalınması gerektiğinde oturulacak bir koltuk şarttır. Rahat ve kaliteli bir koltuk olması da önemlidir. Tüm bunlarla birlikte minik bir abajur da odayı aydınlatmak açısından önemlidir.

Bebeklerin kişisel ihtiyaçları için ufak bir dolap da altını değiştirme gibi işlerde hemen elinizin altında olmalıdır. Böyle bir dolap da oldukça iş görecektir.

Bebek Odası Cinsiyete Göre Dizayn Edilmeli midir?

Bu tamamen ailenin tercihine bağlıdır. Eskiden aileler odaları cinsiyete göre dizayn ederken artık günümüzde aileler bunu pek tercih etmemektedir. İki kişinin vereceği bir karar olması sebebiyle tamamen aileye bağlıdır.

Bebek Odası En Fazla Kaç Yaşına Kadar Kullanılabilir?

Bebek odası uzunca bir zaman kullanılabilir. Özellikle alandan faydalanmak adına beşik yaşı geçtiğinde oraya bir yatak koyarak ortalama 4-5 yaşlarına kadar odada kalan diğer dekorasyon ürünleri kullanılmaya devam edilebilir. Ancak 4-5 yaşlarından sonra çocuk odasına geçmek gerekmektedir çünkü dolap vb. artık çocuğa yetmeyebilir ve birçok şey de çocuğun isteğine göre dizayn edilebilir.

Bebek, Advertorial Sondakika, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Advertorial Sondakika Kupa Bebek Odası Modelleri - Son Dakika


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