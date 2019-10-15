Kupa canavarı Barış Hersek boşta kaldı!

Son olarak 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu yeni sezonu başlayan Basketbol Süper Ligi'nde henüz bir takımla anlaşabilmiş değil.



Hersek'in yanı sıra Türkiye Ligi'nin 9 kupalı oyuncusu Emir Preldzic de kulüpsüz olan basketbolculardan biri.



31 yaşındaki eski milli basketbolcu son olarak Bahçeşehir Koleji'nde yer almıştı.



Dusan Cantekin, Can Maksim Mutaf, Fatih Cantitiz, ve Uğur Dokuyan da boşta olan basketbolcular arasında yer alıyor.



Kupa canavarı Barış Hersek kariyerinde tam 15 kupa kazandı. Fenerbahçe'nin tarihi başarısı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda da kadroda yer alan tecrübeli basketbolcunun kazandığı kupalar şöyle:



THY Avrupa Ligi: 1



Fenerbahçe: (2017)



Basketbol Süper Ligi: 5



Beşiktaş: 2011-2012



Pınar Karşıyaka: 2014-2015



Fenerbahçe: 2015-2016, 2016-2017, 2017-18



Erkekler Türkiye Kupası: 5



Anadolu Efes: 2007



Beşiktaş: 2012



Pınar Karşıyaka: 2014



Fenerbahçe: 2016, 2019



Cumhurbaşkanlık Kupası: 3



Pınar Karşıyaka: 2014



Fenerbahçe: 2016



Fenerbahçe: 2017



EuroChallenge: 1



Beşiktaş: 2011-2012

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