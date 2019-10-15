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Son Dakika Spor Kupa canavarı Barış Hersek boşta kaldı!

Kupa canavarı Barış Hersek boşta kaldı!

1 saat önce

Son olarak 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu yeni sezonu başlayan Basketbol Süper Ligi'nde henüz bir takımla anlaşabilmiş değil.Hersek'in yanı sıra Türkiye Ligi'nin 9 kupalı oyuncusu Emir Preldzic de kulüpsüz olan basketbolculardan biri.

Kupa canavarı Barış Hersek boşta kaldı!, System.String[]

Son olarak 2018-2019 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu yeni sezonu başlayan Basketbol Süper Ligi'nde henüz bir takımla anlaşabilmiş değil.


Hersek'in yanı sıra Türkiye Ligi'nin 9 kupalı oyuncusu Emir Preldzic de kulüpsüz olan basketbolculardan biri.


31 yaşındaki eski milli basketbolcu son olarak Bahçeşehir Koleji'nde yer almıştı.


Dusan Cantekin, Can Maksim Mutaf, Fatih Cantitiz, ve Uğur Dokuyan da boşta olan basketbolcular arasında yer alıyor.


Kupa canavarı Barış Hersek kariyerinde tam 15 kupa kazandı. Fenerbahçe'nin tarihi başarısı THY Avrupa Ligi şampiyonluğunda da kadroda yer alan tecrübeli basketbolcunun kazandığı kupalar şöyle:


THY Avrupa Ligi: 1


Fenerbahçe: (2017)


Basketbol Süper Ligi: 5


Beşiktaş: 2011-2012


Pınar Karşıyaka: 2014-2015


Fenerbahçe: 2015-2016, 2016-2017, 2017-18


Erkekler Türkiye Kupası: 5


Anadolu Efes: 2007


Beşiktaş: 2012


Pınar Karşıyaka: 2014


Fenerbahçe: 2016, 2019


Cumhurbaşkanlık Kupası: 3


Pınar Karşıyaka: 2014


Fenerbahçe: 2016


Fenerbahçe: 2017


EuroChallenge: 1


Beşiktaş: 2011-2012

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Emir Preldzic, Fenerbahçe, Türkiye, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:12 
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