Kupa canavarı Gökhan İnler - Son Dakika

Kupa canavarı Gökhan İnler

Gökhan İnler gittiği yere şampiyonluğu da götürüyorMedipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasıyla birlikte turuncu lacivertlilerde yıldız oyuncu Gökhan İnler de 8'inci kez kupa sevinci yaşadı.

Gökhan İnler gittiği yere şampiyonluğu da götürüyor

Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Saadet Partili Abdulkadir Karaduman'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasıyla birlikte turuncu lacivertlilerde yıldız oyuncu Gökhan İnler de 8'inci kez kupa sevinci yaşadı.

2006 yılında Zürih'e transfer olan Gökhan İnler, takımının 25 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmasında önemli paya sahip isimlerden oldu. Bir sonraki sezon da Zürih ile şampiyonluk yaşayan yıldız futbolcu, daha sonra transfer olduğu İtalya'da da Napoli ile iki kez İtalya Kupası ve bir kez de İtalya Süper Kupa sevinci yaşadı.

2011-2012 sezonunda Napoli 25 yıllık kupa hasretine son verirken, Gökhan İnler takımın en önemli isimlerinden biri durumundaydı.

Daha sonra İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City ile anlaşan Gökhan İnler, 2016 yılında Premier Lig tarihinin en unutulmaz şampiyonluklarından birine imza atan takımda bu sevinci yaşayan isimlerden oldu.

Leicester City ile yaşadığı şampiyonluk sonrası Beşiktaş'a transfer olan yıldız futbolcu, burada da ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşama başarısı gösterdi.

Ertesi sezon Medipol Başakşehir'e transfer olan Gökhan, 2019-2020 sezonunda elde edilen şampiyonlukla birlikte 8'inci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.


Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:19 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kupa canavarı Gökhan İnler - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 23:10 İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 18:32 Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 15:56 Son Dakika: MHP'li Cemal Enginyurt, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
23:21
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
İzmir'de su kesintileri, sıcaklar ve pandemi dolayısıyla vatandaşı canından bezdiriyor
23:10
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2020 23:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kupa canavarı Gökhan İnler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]