Kupa Fenerbahçe'nin

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası
final maçında BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe
şampiyon oldu.
KÜNYE
Salon: Şanlıurfa
11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz
, Süleyman Dağder Dağlı, Orkun Yurtdaş BOTAŞ: Cuic x 8, Olcay Çakır
Turgut xx 7, Kübra Erat x, Krivacevic xx 11, Williams
xxx 15, Melis Gülcan xx 10, Büşra Akbaş x 2, Sehernaz Cidal x Fenerbahçe: Birsel Vardarlı
Demirmen x 7, Vaugh xx 10, Plum xxx 12, Verameyenka x 3, Tuğçe Canıtez
x 6, Özge Yavaş x 2, Hartley xx 10, Ayşe Cora
xx 10, Esra Ural Topuz xx, Tilbe Şenyürek x 1. Periyot: 10-21 (Fenerbahçe lehine) Devre: 23-37 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 35-51 (Fenerbahçe lehine)
(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)