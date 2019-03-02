Son Dakika Haberleri: Kupa Fenerbahçe'nin

Kupa Fenerbahçe'nin

1 saat önce

Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.

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Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası final maçında BOTAŞ'ı 60-53 mağlup eden Fenerbahçe şampiyon oldu.

KÜNYE

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Orkun Yurtdaş BOTAŞ: Cuic x 8, Olcay Çakır Turgut xx 7, Kübra Erat x, Krivacevic xx 11, Williams xxx 15, Melis Gülcan xx 10, Büşra Akbaş x 2, Sehernaz Cidal x Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen x 7, Vaugh xx 10, Plum xxx 12, Verameyenka x 3, Tuğçe Canıtez x 6, Özge Yavaş x 2, Hartley xx 10, Ayşe Cora xx 10, Esra Ural Topuz xx, Tilbe Şenyürek x 1. Periyot: 10-21 (Fenerbahçe lehine) Devre: 23-37 (Fenerbahçe lehine) 3. Periyot: 35-51 (Fenerbahçe lehine)

(Ahmet Kolsuz - Bekir Basmacı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:46 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, basketbol, Fenerbahçe, Güncel
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