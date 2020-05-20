Kupa finali öncesi son prova! BATE'nin Dynamo Brest önünde iddaa oranı...

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DYNAMO BREST - BATE



Geçtiğimiz sezon şampiyon olup BATE'nin hegemonyasına son veren Dynamo Brest, sezona da Süper Kupa moraliyle başlamıştı ama ligde durumlar pek iç açıcı ilerlemiyor.



Son olarak Energetik-BGU deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle döndüler ve son 5 maçta 3. kez sahadan puansız ayrıldılar. Cezası devam eden tecrübeli stoper Yevhen Khacheridi'den bu zorlu maçta da faydalanamayacaklar.



BATE ise Dynamo Brest'e kıyasla oldukça formda bir dönemden geçiyor...



Son 4 lig maçında fire vermediler, son 6 lig maçının 4'ünde gol yemediler ve kupada da finale yükselme başarısı gösterdiler.



Ligdeki ilk 4 maçın bankosu Boris Kopitovic iyileşti ve geçtiğimiz hafta sonu oynanan Slutsk maçında kadroda yer aldı. Takımdaki tek eksik gollerini atmaya başlamışken sakatlanan Anton Saroka ancak, onun kadroda olmadığı son 3 maçta BATE'den rakip filelere tam 11 gol izledik!



BATE ligdeki son 7 maçının 5'in de hem ilk yarıyı hem de maç sonunu önde kapattı.



%20'lik kesim yükselen formuyla deplasman ekibinin 3 puanı alan taraf olacağını düşünüyor.



Rakitic'ten BATE ağlarına iki gol birden! İzleyelim...











