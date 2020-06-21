Kupa finalistleri Alanyaspor ve Trabzonspor, Alanya'da Süper Lig mücadelesinde

Ligde geride kalan 27 hafta sonunda 12 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyetle topladığı 43 puanla 6. sırada yer alan turuncu-yeşilliler, iç sahadaki maçlarını kolay kaybetmiyor.

Alanyaspor, bu sezon evinde oynadığı 14 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'a karşı 7 maçtan 4'ünü kazandı

İlk kez 2016-2017 sezonunda Süper Lig'e yükselen turuncu-yeşilliler, bordo-mavili ekiple bugüne kadar 4 sezonda 7 kez karşı karşıya geldi ve rakibine karşı 2'si dış sahadaki 4 maçından galip ayrıldı. Rakibine 2 mücadelede yenilen Akdeniz temsilcisi, Karadeniz ekibi ile bir karşılaşmada ise yenişemedi.

Alanyaspor, kupa finalinden önce Süper Lig'in 28. haftasında yarın karşılaşacağı Trabzonspor'a karşı iç sahadaki mücadeleyi kaybetmek istemiyor.

Cisse, gol krallığında Sörloth'un yakın takibinde

Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a karşı 3 gol atarak takımının 4-0'lık galibiyetine 'hat-trick' yaparak önemli katkı sağlayan Alanyaspor'un 35 yaşındaki Senegalli golcüsü Papiss Demba Cisse, ligdeki gol performansında Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u takip ediyor.

Cisse, Süper Lig'de geride kalan 27 hafta sonundaki gol krallığında, Norveçli forvet oyuncusu Sörloth'un 3 gol gerisinde 16 golle ikinci sırada yer alıyor.

Taraftarlar takımlarına güveniyor

Alanyaspor Şimşekler Taraftar Grubu Başkanı Fatih Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupa finali öncesi Trabzonspor'u Süper Lig'de konuk edecek olan takımlarının bu maçı kaybetmeyeceğine inandıklarını söyledi.

Bu karşılaşmada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tribündeki yerlerini alamayacaklarını hatırlatan Aslan, takımlarını maç günü konvoy halinde meşalelerle stada uğurlamayı planladıklarını açıklayarak, şöyle konuştu:

"Taraftarı olduğumuz Alanyaspor'un, kupa finalindeki rakibi Trabzonspor'la pazartesi günü ligde karşılaşacak olmasının heyecanını yaşıyoruz. Takımımızı statta olamayacağımız için ekranlardan canı gönülden destekleyeceğiz. Kalbimiz yine Alanyaspor için çarpacak. Takımımızın kupa finali öncesi Trabzonspor'a karşı ligde iyi bir sonuç alacağına inanıyoruz. Tüm oyuncularımızın iyi bir performans sergileyeceğinden şüphemiz yok. En son ki kupa yarı final rövanş maçında 3 gol birden atan Cisse'nin, Trabzonspor'a karşı da ağları havalandırmasını diliyoruz."