Kupa Hakemleri Belli Oldu
20 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Boluspor-Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda yarın oynanacak olan Akhisarspor- İstikbal Mobilya Kayserispor
ve Boluspor- Galatasaray
maçlarının hakemleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası
Son 16 Turu'nda Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Volkan Bayarslan
yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş
ve Candaş Elbil yapacak. Zorbay Küçük ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
Yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta oynanamayan ve bu haftaya ertelenen Boluspor-Galatasaray mücadelesinde ise Suat Arslanboğa
düdük çalacak. İsmail Şencan
ve Mehmet Kısal'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan
Numanoğlu olacak. Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesi yarın saat 18.00'de, Boluspor-Galatasaray karşılaşması da 19.45'te başlayacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:15 Kaynak: İHA
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