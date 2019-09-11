Kupa maçında Diyabakır annelerine destek pankartı

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur mücadelesinde Düzcespor ile Darıca Gençlerbirliği arasında oynanan maçta 'Diyarbakır Annelerini Destekliyoruz, Terörü Lanetliyoruz' yazılı pankart açıldı.

Düzce 18 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda gol olmazken, 58. dakikada Fahrettin Bıyıklı ve 80. dakikada Nebi Tiryakioğlu'nun golleri ile Darıca Gençlerbirliği Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü maçı 2-0 kazarak bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmada ayrıca Düzcespor Kulübü yönetimi, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelere destek amacıyla, 'Diyarbakır Annelerini Destekliyoruz, Terörü Lanetliyoruz' yazılı pankart açtı.

Düzcespor Kulübü Başkanı Celal Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da HDP binası önünde oturma eylemi yapan annelerin yanında olduklarını söyledi.

Konunun çok değerli olduğunu aktaran Kasapoğlu, "Annelerimiz orada onurlu bir şekilde dik duruş sergiliyor. Biz her daim onların yanındayız, her zaman onların destekçisiyiz. Bu kutlu yolda onlarla birlikte olmaktan hiçbir zaman da geri durmayız. Diyarbakırlı annelerin bu eylemi bizim için çok değerlidir, onların acıları bizim acımızdır." şeklinde konuştu.