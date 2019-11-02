Kupa şampiyonu voleybolcular, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti

Voleybolda Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası'nı Fenerbahçe HDI Sigorta'yı yenerek kazanan Galatasaray HDI Sigorta takımı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, şampiyon voleybolcuları kazanılan kupa ile Türk Telekom Stadı'ndaki makamında ağırladı.

Ziyarette, voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, başantrenör Nedim Özbey, teknik heyet ve oyuncular hazır bulundu.

GSTV'ye açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, Galatasaray'ın Türkiye'de futbol ve basketbolda olduğu gibi voleybolda da öncü ve ilk kulüp olduğunu belirterek, "Bir kupa geliyor, bu kupa 30 yıl sonra geliyor. Galatasaray, voleybolu da neredeyse ülkeye tanıtmış ve yaymış olan kulüp. Hep dediğimiz gibi ilklerin ve enlerin kulübü. Nedim hocamın Türk voleyboluna çok büyük katkısı var. Aynı zamanda A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da hocası. 30 yıl sonra kupa getirmek, hem de voleybolda ve bunun bana nasip olması beni çok mutlu etti. Kendisine, teknik ekibe, idari kadroya, kaptanımız Selçuk'a ve bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Nedim Özbey ise şunları kaydetti:

"Maçtan bir gün önce Sayın Başkanımızla telefonda görüştüğümüzde 'Kaptan Selçuk ile kupayı bana getirin' dedi. Ben de getireceğime dair söz vermiştim. O sözü yerine getirmek ve 30 yıl sonra voleybol şubesine gelen ilk kupa olmasının anlamı da çok farklı. Onun için çok mutluyum."

Kaptan Selçuk Keskin de "30 yıl sonra bu ilk gelen kupa ama bu son olmayacak. Bu kupa, kupaların başlangıcı olacak." diye konuştu.