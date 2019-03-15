Kupa Voley'de Çeyrek Final Heyecanı Başladı

8 takımın katıldığı AXA Sigorta
Kupa Voley finalleri bugün oynanan maçlarla başladı.Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'in Malatya
'da düzenlenecek final etabındaki maç programı açıklandı.
Birinci etabı tamamlanan, ikinci etabına 8 takımın katıldığı AXA Sigorta Kupa Voley finalleri, Merkez
Spor Salonundaki maçlarla başladı. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olan ilk gün müsabakaları izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattı.
Kupanın ikinci günündeki çeyrek final maç programı ise şöyle:
16 Mart Cumartesi:
14.00 1. yarı final maçı (Maliye
Piyango- İstanbul Büyükşehir Belediyespor
maçı galibi/ Galatasaray- Tokat Belediyesi
Plevne maçı galibi), 17.00 2. yarı final maçı (Halkbank- Ziraat Bankası
maçı galibi/ Arkas Spor- Fenerbahçe
maçı galibi)
Yarı finalde rakiplerini eleyecek takımlar,
17 Mart Pazar
17.00'de final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Kupada şampiyon olacak ekip, gelecek sezon CEV Kupasında Türkiye
'yi temsil edecek. - MALATYA