Kupa Voley'de günün sonuçları - Son Dakika

2021-2022 voleybol sezonu Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. gün müsabakaları bugün oynandı.
Axa Sigorta Kupa Voley Erkekler grup maçlarında 2. günün sonuçları şöyle:
A Grubu
Cizre Bld. - Bursa B.Şehir Bld.: 2-3
Bingöl Solhan Spor - Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
B Grubu
Sorgun Bld. - Arkas Spor: 0-3
Yeni Kızıltepe Spor - Altekma: 3-0
C Grubu
Tokat Bld. Plevne - Halkbank: 0-3
Avşar Maden Suyu Afyon Bld. Yüntaş - Spor Toto: 1-3
(İHA)
Kaynak: İHA
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