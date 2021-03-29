Kupa Voley'de ikinci finalist Halbank oldu

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de finalin adı Spor Toto - Halkbank oldu. İkinci yarı final karşılaşmasında Arkas Spor 'u 25-21, 26-24 ve 25-13'lük skorlarla 3-0 mağlup eden Halkbank finale yükseldi.

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