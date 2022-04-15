Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank - Son Dakika
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Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank

15.04.2022 19:18
Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley yarı final ilk maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutcu, Ayşim Koşar

VakıfBank: Cansu, Gabi, Zehra, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra, Aylin (L) (Buket, Tuğba, Meryem)

Türk Hava Yolları: Bahar, Carlini, Kingdon, Aslı, Van Ryk, Şeyma, Ceren (L) (Polen, Ada, Orthmann, İrem)

Setler: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19

Süre: 1 saat 54 dakika (27,33,26'28')

(İHA)

Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank
Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank
Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Kupa Voley'de ilk finalist VakıfBank - Son Dakika
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