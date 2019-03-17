Son Dakika Haberleri: Kupa Voley'de Şampiyon Fenerbahçe

Kupa Voley'de Şampiyon Fenerbahçe

1 saat önce

SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı, FENERBAHÇE: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)GALATASARAY: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır...

Kupa Voley'de Şampiyon Fenerbahçe, System.String[]


SALON: Malatya Merkez

HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı, 

FENERBAHÇE: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

GALATASARAY: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır (L), Emin Gök, Gergye, Özgür Türkmen)

SETLER: 25-20, 25-18, 20-25, 22-25, 15-12

SÜRE: 142 dakika (31, 31, 35, 33, 12)

2018 - 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe, 2020'de Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etmeye hakkı kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:19 Kaynak: DHA

Sarıkaya, Ahmet Karataş, Fenerbahçe, Spor
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