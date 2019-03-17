Kupa Voley'de Şampiyon Fenerbahçe
1 saat önce
SALON: Malatya MerkezHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı, FENERBAHÇE: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)GALATASARAY: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır...
SALON: Malatya Merkez
HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Erdal Akıncı,
FENERBAHÇE: Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Klinkenberq, Emre Batur (Ahmet Karataş (L), Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
GALATASARAY: Selçuk Keskin, Antonow, Doğukan Ulu, Venno, Yasin Aydın, Duff, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır (L), Emin Gök, Gergye, Özgür Türkmen)
SETLER: 25-20, 25-18, 20-25, 22-25, 15-12
SÜRE: 142 dakika (31, 31, 35, 33, 12)
2018 - 2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley erkekler kategorisinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe, 2020'de Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etmeye hakkı kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:19 Kaynak: DHA
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