Kupa Voley'de şampiyon Spor Toto oldu

Salon: TVF Başkent
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Erkan Sarı
Spor Toto: Gelinski, Bruno, Sercan Bıdak, de Souza, Kadir Cin, İbrahim Emet (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Kemal Kayhan)
Halkbank: Efe Bayram, Hakkı Çapkınoğlu, Walsh, Berger, Oğuzhan Karası, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Gökhan Gökgöz, Fatih Eren Uğur)
Setler: 25-27, 25-18, 25-19, 25-17
Süre: 120 dakika (37, 28, 28, 27)
2020-2021 voleybol sezonu AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley şampiyonu Spor Toto oldu.
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Finali'nde iki başkent temsilcisi karşı karşıya geldi.
TVF Başkent Spor Salonu'nda oynanan final müsabakasında Halkbank'ı 3-1 mağlup eden Spor Toto, kupayı ilk kez müzesine götürmenin mutluluğunu yaşadı.
Şampiyon Spor Toto, kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın elinden aldı.
Kaynak: AA
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