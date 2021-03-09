Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

09.03.2021 21:38

Maçın son anlarından görüntüler Oyuncular ile röportajlar Kura töreni İSTANBUL - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Maçın son anlarından görüntüler

Oyuncular ile röportajlar

Kura töreni İSTANBUL - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank

Sigorta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika


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