Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank - Son Dakika

Kupa Voley'de şampiyon VakıfBank
09.03.2021 21:38
Maçın son anlarından görüntüler Oyuncular ile röportajlar Kura töreni İSTANBUL - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
Maçın son anlarından görüntüler
Oyuncular ile röportajlar
Kura töreni İSTANBUL - Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen VakıfBank, kupanın sahibi oldu.
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