Son Dakika Haberleri: Kupa Voley Finalde Fenerbahçe ile Galatasaray Karşılaşacak

Kupa Voley Finalde Fenerbahçe ile Galatasaray Karşılaşacak

26 dakika önce

2018-2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler kategorisinde finale kalan takımlar bugün Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan yarı final karşılaşmaları sonucunda belli oldu.

Kupa Voley Finalde Fenerbahçe ile Galatasaray Karşılaşacak, System.String[]
2018-2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler kategorisinde finale kalan takımlar bugün Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan yarı final karşılaşmaları sonucunda belli oldu.

Her iki karşılaşmanın öncesinde, Suriye'de meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Komando Er Ramazan Önal ve Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Malatyalı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmaların ardından Galatasaray ve Fenerbahçe takımları, AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler kategorisinde finale yükselen ekipler oldu. Kupa Voley ana sponsoru AXA Sigorta tarafından düzenlenen servis yarışmasında, seyirciler kıyasıya yarışarak çeşitli hediyelerin sahibi oldu.

2018-2019 Voleybol Sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler kategorisinde Fenerbahçe - Galatasaray finali yarın saat 17.00'de, Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanacak. 2018-2019 voleybol sezonu AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler kategorisini şampiyon olarak tamamlayacak ekip, Türkiye'yi 2020 CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:26 Kaynak: DHA

Spor
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