Kupada 3. tur maçları, oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı
1 saat önce
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan 3. turda, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-4Hatayspor-Siirt İl Özel İdare: 0-1Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 2-0Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 0-0 (2-4 Penaltılarla)Sakaryaspor-1074 Çankırıspor:
Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan 3. turda, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-4
Hatayspor- Siirt İl Özel İdare: 0-1
Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 2-0
Akhisarspor- Bayburt Özel İdare: 0-0 (2-4 Penaltılarla)
Sakaryaspor-1074 Çankırıspor: 1-1 (3-4 Penaltılarla)
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:11
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