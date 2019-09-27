Son Dakika Haberleri: Kupada 3. tur maçları, oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı
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Kupada 3. tur maçları, oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı

1 saat önce

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan 3. turda, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle: Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-4Hatayspor-Siirt İl Özel İdare: 0-1Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 2-0Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 0-0 (2-4 Penaltılarla)Sakaryaspor-1074 Çankırıspor:

Kupada 3. tur maçları, oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı, System.String[]

Kupada tek maç eleme usulüne göre oynanan 3. turda, oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Gazişehir Gaziantep: 0-4


Hatayspor- Siirt İl Özel İdare: 0-1


Gençlerbirliği-Osmaniyespor: 2-0


Akhisarspor- Bayburt Özel İdare: 0-0 (2-4 Penaltılarla)


Sakaryaspor-1074 Çankırıspor: 1-1 (3-4 Penaltılarla)

Kırıkkale, Bayburt, Siirt, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:11 
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