Kupada Çeyrek Final Heyecanı
1 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Trabzonspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Trabzonspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası
'nda, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Trabzonspor, kupada Fenerbahçe
'yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele Şenol Güneş
Spor Kompleksi'nde 20.30'da başlayacak.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. maçları şöyle:
Yarın
20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor
6 Şubat Çarşamba
18.30 EY Malatyaspor-Göztepe
20.30 Galatasaray-Hatayspor
7 Şubat Perşembe
20.30 Akhisarspor- Kasımpaşa
- İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 Kaynak: İHA
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