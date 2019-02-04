Son Dakika Haberleri: Kupada Çeyrek Final Heyecanı

Kupada Çeyrek Final Heyecanı

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Trabzonspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası'nda, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak Trabzonspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda, çeyrek final heyecanı yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20.30'da başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. maçları şöyle:

Yarın

20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor

6 Şubat Çarşamba

18.30 EY Malatyaspor-Göztepe

20.30 Galatasaray-Hatayspor

7 Şubat Perşembe

20.30 Akhisarspor- Kasımpaşa - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:47 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Trabzonspor, Türkiye Kupası, Spor
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