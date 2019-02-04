Son Dakika Haberleri: Kupada Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

Kupada Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Trabzonspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

Kupada Çeyrek Final Heyecanı Başlıyor, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak Trabzonspor-Ümraniyespor maçıyla başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı, yarın oynanacak tek müsabaka ile başlayacak. Trabzonspor, kupada Fenerbahçe'yi eleyerek adını bir üst tura yazdıran Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 20.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final 1. maçları şöyle:

Yarın 20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor

...

6 Şubat Çarşamba 18.30 EY Malatyaspor-Göztepe 20.30 Galatasaray-Hatayspor

...

7 Şubat Perşembe 20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:06 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Trabzonspor, Türkiye Kupası, Güncel
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