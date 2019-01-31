Son Dakika Haberleri: Kupada Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı

Kupada Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı

27 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Kupada Çeyrek Final İlk Maçlarının Programı Açıklandı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupasında oynanacak çeyrek final ilk maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupasında çeyrek final heyecanı 5, 6 ve 7 Şubat'ta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden çeyrek finalde oynanacak ilk maçların programını açıkladı. Buna göre ilk ayak maçlarının programı şöyle:

5 Şubat Salı 20.30 Trabzonspor - Ümraniyespor

...

6 Şubat Çarşamba 18.30 E. Yeni Malatyaspor - Göztepe 20.30 Galatasaray - Hatayspor

...

7 Şubat Perşembe 20.30 Akhisarspor - Kasımpaşa

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Güncel
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