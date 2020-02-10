Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor

Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.

Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.


Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:


11 Şubat Salı


20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa


12 Şubat Çarşamba


20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu


13 Şubat Perşembe


17.00 BB.Erzurumspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar


19.15 DG. Sivasspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus - İSTANBUL

Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Kupası, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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