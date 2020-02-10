Kupada çeyrek final maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş mücadelelerinde görev alacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçları, 11 Şubat Salı, 12 Şubat Çarşamba ve 13 Şubat Perşembe tarihlerinde oynanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre rövanş mücadelelerinde düdük çalacak hakemler şu şekilde:
11 Şubat Salı
20.30 Fenerbahçe - GMG Kırklarelispor: Suat Arslanboğa
12 Şubat Çarşamba
20.30 Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
13 Şubat Perşembe
17.00 BB.Erzurumspor - Trabzonspor: Erkan Özdamar
19.15 DG. Sivasspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus
(İHA)