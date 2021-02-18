Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde Antalya derbisi heyecanı yaşanacak

Hentbolda 2020-2021 Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde, Antalya'nın iki temsilcisi Muratpaşa Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor karşılaşacak.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kupası'nı 2012, 2014 ve 2019 sezonlarında müzesine götüren Muratpaşa Belediyespor, yeni kupa yolculuğunda ilk karşılaşması için 31 Mart'ta Konyaaltı Belediyesi'nin maçlarını oynadığı Antalya Spor Salonu'nda sahaya çıkacak.

Karşılaşmanın rövanşında ise iki takım, 7 Nisan'da Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.