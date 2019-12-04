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Kupada Ege derbisi zamanı

6 saat önce

Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek.

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Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak müsabakayı Burak Pakkan yönetecek. Maçın bilet fiyatları VIP 100 TL, numaralı tribün 25 TL, misafir kale arkası tribünü 20 TL olarak belirlendi. İki takımın da yedek ağırlıklı kadrolarıyla mücadele edeceği öğrenildi.


1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Keçiörengücü'ne 2-1 yenilerek düşme hattından kurtulma fırsatını kaçıran Altınordu, kupada alacağı iyi bir sonuçla iç sahada oynayacağı Adanspor maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor. Süper Lig'de üst üste Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK'yı (D) mağlup ederek taraftarının yüzünü güldüren Denizlispor da kupada 19 Aralık Perşembe günü evinde oynayacağı rövanş mücadelesi öncesi avantajlı bir skorla ilk maçı tamamlamayı hedefliyor.


Mustafa Kemal Atatürk, Tire, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:35 
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