Kupada Egeliler rakip
20.10.2020 12:01
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde yarın Ege kulüpleri karşı karşıya gelecek.
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde yarın Ege kulüpleri karşı karşıya gelecek. Misli.com 3'üncü Lig'de mücadele eden iki ekipten Muğlaspor, evinde Kızılcabölükspor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Veli Karakaya düdük çalacak.
Yine 3'üncü Lig'de yer alan iki Ege temsilcisinden Fethiyespor, kupada Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak. Fethiyespor ligde Nazilli temsilcisini 2-1 mağlup etmişti.
Son Dakika Son Dakika! MİT operasyonuyla kırmızı bültenle aranan PKK terör örgütünün Metina sorumlusu öldürüldü UEFA, Şampiyonlar Ligi formatını değiştirecek! Üzerinde durulan 2 plan var Yerli otomobil TOGG'un pili Türkiye'de üretilecek Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Kızgın damadın ormanlık alanı sulayarak yetiştirdiği mantarlar yok satıyor Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Fatih Öztürk'ün yaptığı hareketler Galatasaray taraftarını çileden çıkardı