Kupada Egeliler rakip

ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur mücadelesinde yarın Ege kulüpleri karşı karşıya gelecek. Misli.com 3'üncü Lig'de mücadele eden iki ekipten Muğlaspor, evinde Kızılcabölükspor'la kozlarını paylaşacak. Muğla Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Veli Karakaya düdük çalacak.

Yine 3'üncü Lig'de yer alan iki Ege temsilcisinden Fethiyespor, kupada Nazilli Belediyespor'u konuk edecek. Fethiye İlçe Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Mehmet Çağatay Lakot yönetecek. Müsabaka A Spor'dan naklen yayınlanacak. Fethiyespor ligde Nazilli temsilcisini 2-1 mağlup etmişti.