Mustafa Muhammed, Alanyaspor'u da boş geçmedi

Alanyaspor karşısında 1 gol atan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed, 3. maçında 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mustafa Muhammed, Alanyaspor maçını da boş geçmedi. Müsabakanın 83. dakikasında sahneye çıkan 23 yaşındaki futbolcu takımının ilk golünü kaydetti. Muhammed böylece sarı-kırmızılılar ile 3. müsabakasında 3. golünü kaydetti.

Mısırlı futbolcu, daha önce oynadığı Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmayı başarmıştı.

Alanyaspor maçına 11'de başlayan Mustafa Muhammed 90 dakika sahada kaldı.

(İHA)