Kupada Hakemler Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Boluspor-Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Boluspor-Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak. Zorbay Küçük ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta oynanamayan ve bu haftaya ertelenen Boluspor-Galatasaray mücadelesinde ise Suat Arslanboğa düdük çalacak. İsmail Şencan ve Mehmet Kısal'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesi yarın saat 18.00'de, Boluspor-Galatasaray karşılaşması da 19.45'te başlayacak.



(İHA)

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Türkiye Kupasında Hakemler Belli Oldu

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