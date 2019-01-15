Son Dakika Haberleri: Kupada İkinci Günün Hakemleri Açıkladı

Kupada İkinci Günün Hakemleri Açıkladı

23 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı.

Kupada İkinci Günün Hakemleri Açıkladı, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların hakemleri açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda heyecan bugün, 16 Ocak Çarşamba ve 17 Ocak Perşembe günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da yarın oynanacak 3 müsabakanın hakemlerini açıkladı. E.Y.Malatyaspor'un sahasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor ile oynayacağı ve saat 16.30'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Medipol Başakşehir ile Hatayspor arasında Antalya Stadyumu'nda saat 18.30'da oynanacak karşılaşmada da Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Günün son mücadelesinde ise Trabzonspor'un konuğu Balıkesirspor Baltok olacak. Saat 20.30'da başlayacak bu müsabakanın hakemi de Özgür Yankaya.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:51 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Güncel
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