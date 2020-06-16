Kupada ilk finalist Trabzonspor - Son Dakika

Kupada ilk finalist Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 yendiği rakibini Kadıköy'de de 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sörloth'un şutu farklı şekilde auta çıktı.


55. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan gole izin vermedi.


70. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Uğurcan topu kornere çeldi.


83. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekuban'ın pasında bomboş durumda Sörloth topu boş kaleye gönderdi. 1-2


90. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirmesine rağmen Uğurcan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.


90+4. dakikada sağ kanattan Ndiaye'nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Novak'ın vuruşu filelere gitti. 1-3


Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx


Fenerbahçe: Altay x, Dirar x, Serdar x (Jailson dk. 61 x), Falette xx, Hasan Ali xx, Gustavo xx, Tolga xx (Mevlüt dk. 79 x), Deniz xxx (Ferdi dk. 61 xx), Zajc xx (Mehmet Ekici dk. 46 x) Rodrigues x (Ömer Faruk Beyaz dk. 88 ?), Vedat Muriqi x


Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Emre, Tolgay, Allahyar


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Trabzonspor: Uğurcan xxx, Pereira xx, Hosseini xx, Campi xx, Novak xxx, Abdulkadir Parmak xx (Serkan Asan dk. 87 ?), Ndiaye xxx, Abdülkadir Ömür xx (Doğan Erdoğan dk. 79 x), Ekuban xxx (Dursun dk. 87 ?), Nwakaeme x (Bilal dk. 35 x), Sörloth xxx (Hüseyin Türkmen dk. 87 ?)


Yedekler: Erce Kardeşler, Manoel, Manuel da Costa, Abdurrahim, Taha Tunç, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Deniz (dk. 42) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 24) (Yedek kulübesi) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Mehmet Ekici, Tolga, Rodrigues (Fenerbahçe), Sörloth, Pereira (Trabzonspor) - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Mehmet Ekici, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kupada ilk finalist Trabzonspor - Son Dakika Spor

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