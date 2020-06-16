Kupada ilk finalist Trabzonspor - Son Dakika

90. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin şutunda savunmaya çarpan top yön değiştirmesine rağmen Uğurcan iyi bir refleksle meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe , Trabzonspor 'u konuk etti. Bordo-mavililer ilk maçta 2-1 yendiği rakibini Kadıköy 'de de 3-1'le geçerek adını finale yazdırdı.

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