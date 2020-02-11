Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu - Son Dakika

Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Miha Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada Kırklareli savunmanın uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici'de kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

12. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Mehmet Ekici, savunmanın arkasına sarkan Ferdi'yi gördü. Genç futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada Tolgay Arslan, savunmadan seken topla ceza sahasına girerken yerde kaldı, boşta kalan topu Mevlüt tamamladı ancak kaleci İbrahim gole izin vermedi.

30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç önce düzeltti ardından şutunu attı ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest atışı Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Falette, sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada Emre Keleşoğlu ceza sahası önüne kadar gelip Caner Koca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

50. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir topu sektirdi. Mevlüt'ün takip ettiği pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Enes Balkı'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Caner'in direkt vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Allahyar sol taraftan yerden içeri çevirdi. Kırklarelispor savunmasından uzaklaştırılan topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Tolgay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'den oyun alanına döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Harun xx, Murat Sağlam xx, Falette xx, Rami xx, Deniz xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 58 x), Tolgay xx, Mehmet Ekici xx, Ferdi xx, Zajc xx (Allahyar dk. 86 ?), Tolga x (Hasan Ali dk. 46 x), Mevlüt x

Yedekler: Erten, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Rodrigues, Vedat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kırklarelispor: İbrahim Demir xxx, Davut Babur xxx, Müslüm Aydoğan xxx (Enis Çeliksu dk. 74 x), İbrahim Sürgülü xxx, Bahadır Çiloğlu xx, Emre Keleşoğlu xx, Yüksel Şişman xx (Deniz Ataç dk. 65 x), Emre Balkı xx, Caner Koca xx, Mert Sinan Pekesen xx, Hacı Ömer Doğru xx (Malik Karaahmet dk. 58 x)

Yedekler: Umut Kaya, Görkem Bitin, Serkan Sözmen, Yusuf Çelik

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Gol: Mevlüt (dk. 50) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Murat Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (Kırklarelispor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kırklarelispor, Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barcelona'da Dembele sezonu kapattı
Son Dakika: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde! Marmaray'da kadından para çalan karganın sabıkası kabarık çıktı Son dakika: Bakan Hulusi Akar'dan dünyaya İdlib çağrısı

Son Dakika Haberleri
01:41 Kadir İnanır aradığı adresi bulamadı!
00:57 Khloe Kardashian beyaz dekolteli elbisesiyle takipçilerinden 2,5 milyon beğeni aldı
23:58 Kızı, başka bir kadın tarafından kaçırılan anne çareyi Müge Anlı'ya çıkmakta buldu
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 04:50:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]