Kupada ilk yarı finalist Fenerbahçe oldu - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Miha Zajc, ceza sahası dışından şansını denedi ancak meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada Kırklareli savunmanın uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici'de kaldı. Bu futbolcu ceza sahası dışından sol ayağıyla şutunu çekti ancak top direğin dibinden dışarı çıktı.

12. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasında topla buluşan Mehmet Ekici, savunmanın arkasına sarkan Ferdi'yi gördü. Genç futbolcu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi ancak top yan ağlarda kaldı.

24. dakikada Tolgay Arslan, savunmadan seken topla ceza sahasına girerken yerde kaldı, boşta kalan topu Mevlüt tamamladı ancak kaleci İbrahim gole izin vermedi.

30. dakikada Tolgay Arslan'ın ara pasında ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç önce düzeltti ardından şutunu attı ancak savunma son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest atışı Deniz Türüç kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top az farkla yandan auta çıktı.

41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Falette, sol ayağıyla çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

45. dakikada Emre Keleşoğlu ceza sahası önüne kadar gelip Caner Koca'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda top üstten auta gitti.

50. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir topu sektirdi. Mevlüt'ün takip ettiği pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

71. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

78. dakikada Enes Balkı'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Caner'in direkt vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada Allahyar sol taraftan yerden içeri çevirdi. Kırklarelispor savunmasından uzaklaştırılan topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Tolgay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'den oyun alanına döndü.

Stat: Ülker

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Fenerbahçe: Harun xx, Murat Sağlam xx, Falette xx, Rami xx, Deniz xx (Muhammed Gümüşkaya dk. 58 x), Tolgay xx, Mehmet Ekici xx, Ferdi xx, Zajc xx (Allahyar dk. 86 ?), Tolga x (Hasan Ali dk. 46 x), Mevlüt x

Yedekler: Erten, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Rodrigues, Vedat

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kırklarelispor: İbrahim Demir xxx, Davut Babur xxx, Müslüm Aydoğan xxx (Enis Çeliksu dk. 74 x), İbrahim Sürgülü xxx, Bahadır Çiloğlu xx, Emre Keleşoğlu xx, Yüksel Şişman xx (Deniz Ataç dk. 65 x), Emre Balkı xx, Caner Koca xx, Mert Sinan Pekesen xx, Hacı Ömer Doğru xx (Malik Karaahmet dk. 58 x)

Yedekler: Umut Kaya, Görkem Bitin, Serkan Sözmen, Yusuf Çelik

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

Gol: Mevlüt (dk. 50) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Murat Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (Kırklarelispor)

(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)