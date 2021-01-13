Kupada maçın ardından - Son Dakika

Kupada maçın ardından

13.01.2021 23:47
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kupanın hedefleri arasında olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Tur atlamak tabii ki çok önemliydi. Kupa da hedeflerimiz arasında. Zor bir oyun oldu. Savunma yapan takıma karşı oynadık. İyi de savunma yaptılar. Oyuna baktığımız zaman gol attığımızda tur atlayacağımız müsabakaydı. Rakip ofansif anlamda bizi çok zorlamadı. Böyle maçlar zordur. Tur atlamak önemliydi. Çok fazla maç yapıyor oyuncularımız. Ocak ayı ağır bir periyot oyuncular için. Sonuçları toparladığımızı düşünüyorum. Oyuncuların performansından memnunum. Oğuzhan iyi duruma gelmeye başladı. Dorukhan da iyi oynadı. Necip iyi bir asist yaptı. Maçın uzatmalara gitmemesi bizim için sevindirici. Hafta sonu zorluk yaşayabilirdik." diye konuştu.

"Derbinin sonucunun ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum"

Galatasaray ile hafta sonu oynanacak derbi maçın ligin gidişatını etkilemeyeceğini söyleyen Yalçın, "Derbi önemli, daha önce de derbi maçlar oynadık. Ligin bitimine uzun bir zaman var. Derbinin sonucunun ligin gidişatını etkileyeceğini düşünmüyorum. Seyir zevki veren bir oyun oynanmasına ülke futbolunun ihtiyacı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Takımda as-yedek oyuncu ayrımı olmadığını söyleyen Yalçın, "Bütün oyuncuları kullanıyoruz. Montero bizim önemli bir oyuncumuz. Yedek diye düşünmüyoruz. Çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıktık ve kazanacak hamlelerimizi yaptık." dedi.

Yabancı sayısının 16'ya yükseltilmesine de değinen Yalçın, "Şu an kadroda 15 yabancı var. Boyd dışarıda kalmıştı. Herhalde onu da yazacağız. Devre arası yapılması gerekenlerle ilgili raporumuzu yönetime verdim. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz. Ekonomik sıkıntılar ve limit sıkıntımız var. O yüzden şu anda bir şey söylemem yanıltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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