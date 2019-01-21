Son Dakika Haberleri: Kupada Rövanş Haftası

Kupada Rövanş Haftası

2 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle iptal olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş maçları yarın başlıyor. Turun ilk maçında Akhisarspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Son 16 Turu'nun ilk maçı olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak. Ziraat Tükiye Kupası Son 16 Turu programı şu şekilde:

YARIN

18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor 19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç)

23 ARALIK ÇARŞAMBA

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor 18.00 Göztepe-Antalyaspor 20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor

24 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir 18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor

29 OCAK SALI

20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:31 Kaynak: İHA

Spor
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