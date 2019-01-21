Kupada Rövanş Haftası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş haftası yarın oynanacak Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor maçıyla başlayacak. Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle iptal olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda rövanş maçları yarın başlıyor. Turun ilk maçında Akhisarspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor'u ağırlayacak. 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Son 16 Turu'nun ilk maçı olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45'te oynanacak. Ziraat Tükiye Kupası Son 16 Turu programı şu şekilde:



YARIN



18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor 19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç)



23 ARALIK ÇARŞAMBA



14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor 18.00 Göztepe-Antalyaspor 20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor



24 ARALIK PERŞEMBE



13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir 18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor 20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor



29 OCAK SALI



20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç)



(İHA)

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