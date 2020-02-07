Kupada saatler değişti! - Son Dakika
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Kupada saatler değişti!

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), BB Erzurumspor-Trabzonspor ile DG Sivasspor-Antalyaspor arasına oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarının saatlerini geriye çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), BB Erzurumspor- Trabzonspor ile DG Sivasspor- Antalyaspor arasına oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanşlarının saatlerini geriye çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek final rövanşlarında oynanacak müsabakaların saatlerinde değişikliğe gitti. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre göre, Erzurum ve Sivas'ta 13 Şubat Perşembe günü oynanacak maçların saatleri soğuk hava şartlarından dolayı erkene alındı.

BB Erzurumspor - Trabzonspor eşleşmesinin saati ilk olarak 17.30 olarak açıklanmıştı. Müsabaka saat 17.00'ye alındı. DG Sivasspor - Antalyaspor eşleşmesi ise saat 20.30'da başlayacaktı. Karşılaşmanın yeni saati 19.15 oldu.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:50 Kaynak: İHA
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