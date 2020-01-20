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Kupada son 16 turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
6 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar: 22 Ocak Çarşamba: 14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük20.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
22 Ocak Çarşamba:
14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
17.00 Göztepe- Antalyaspor: Zorbay Küçük
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat
23 Ocak Perşembe:
14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu
17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor: Ali Şansalan
20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:48
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