Kupada son 16 turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kupada son 16 turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika Spor

Kupada son 16 turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar: 22 Ocak Çarşamba: 14.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek17.00 Göztepe-Antalyaspor: Zorbay Küçük20.

Kupada son 16 turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22-23 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:


22 Ocak Çarşamba:


14.00 Kasımpaşa- Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek


17.00 Göztepe- Antalyaspor: Zorbay Küçük


20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Serkan Tokat


23 Ocak Perşembe:


14.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Mustafa Öğretmenoğlu


17.00 Yukatel Denizlispor- Trabzonspor: Ali Şansalan


20.30 Galatasaray- Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

Türkiye Futbol Federasyonu, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Günlük burç yorumları 20 Ocak 2020 Pazartesi (Haftalık burç yorumları)
Havaalanında olay çıkartan Aleyna Tilki hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da perşembe günü karla karışık yağmur bekleniyor Gol sevincinde korner direği cinsel organına geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 20:12:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kupada son 16 turu rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]