Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta - Son Dakika
Son Dakika Spor Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta - Son Dakika Spor

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta

6 saat önce

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışta, System.String[]

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.


Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.

Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:58 
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